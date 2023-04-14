В наукограде Протвино создают комплекс ионно-лучевой терапии

Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на строительство объектов экспериментально-клинического и научно-методического центра развития технологий ионной лучевой терапии. Его создают на базе ускорительного комплекса У-70 Института физики высоких энергий – филиала НИЦ «Курчатовский институт» в подмосковном Протвино.

Центр ионной лучевой терапии на базе Института физики высоких энергий (НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ) создается с целью круглогодичного лечения пациентов с самыми сложными онкологическими заболеваниями. Инновационная методика лучевой терапии в данном случае предполагает трехмерное облучение глубоко залегающих опухолей углеродным пучком. Высокая эффективность методики доказана в ходе многолетних испытаний и практического применения в России и ряде других стран.

«Дневной стационар на базе центра ионной лучевой терапии Курчатовского института – на 20 онкологических больных в смену. Одна одноместная палата будет оборудована для маломобильных пациентов», – сообщила главный эксперт проекта Лариса Лисакович.

Комплекс зданий экспериментально-клинического центра включает в себя научно-исследовательский блок и блок помещений медицинского назначения с лучевыми кабинами, которые введут в эксплуатацию после получения регистрационных удостоверений.

Проектной документацией также предусмотрено создание специализированного кольцевого ускорителя (синхротрона) на энергию 1,5 ГэВ для получения ионов углерода, а также создание каналов транспортировки и формирования углеродных пучков для поточного лечения пациентов.

Кроме того, на базе действующего инжекционного комплекса на территории НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ (комплекс зданий «Бустер») будет реализован проект по созданию прототипа импульсного источника нейтронов. Он предназначен для проведения фундаментальных исследований, в том числе изучения свойств веществ, материалов и изделий в нанометровом и субнанометровом диапазонах, а также для научных экспериментов в области ядерной физики. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Генеральный проектировщик – Публично-правовая компания «Военно-строительная компания».