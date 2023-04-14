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«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Мортымья» в Ханты-Мансийском автономном округе. Питающий центр обеспечивает электроэнергией одно из старейших месторождений Западной Сибири – Мортымья-Тетеревское.
Менее месяца потребовалось энергетикам на проведение плановых мероприятий на высоковольтной подстанции. Специалисты выполнили ремонт основного оборудования – двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и 12 разъединителей различного класса напряжения. Для техобслуживания высокочастотных заградителей и конденсаторов связи работники компании привлекали автокран с вылетом стрелы до 20 метров. Все работы на объекте проводились без ограничения электроснабжения потребителей.
Открытое в 1961 году Мортымья-Тетеревское месторождение входит в Шаимскую группу, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири. Выполненные ремонтные мероприятия на подстанции 110 кВ «Мортымья» повысили надежность электроснабжения объекта нефтедобычи, разработку которого ведет компания «Лукойл».
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