«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Мортымья» в Ханты-Мансийском автономном округе. Питающий центр обеспечивает электроэнергией одно из старейших месторождений Западной Сибири – Мортымья-Тетеревское.

Менее месяца потребовалось энергетикам на проведение плановых мероприятий на высоковольтной подстанции. Специалисты выполнили ремонт основного оборудования – двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и 12 разъединителей различного класса напряжения. Для техобслуживания высокочастотных заградителей и конденсаторов связи работники компании привлекали автокран с вылетом стрелы до 20 метров. Все работы на объекте проводились без ограничения электроснабжения потребителей.

Открытое в 1961 году Мортымья-Тетеревское месторождение входит в Шаимскую группу, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири. Выполненные ремонтные мероприятия на подстанции 110 кВ «Мортымья» повысили надежность электроснабжения объекта нефтедобычи, разработку которого ведет компания «Лукойл».