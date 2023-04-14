"Я выбираю спорт": во Владикавказе построят новый ФОК

ГАУ Республики Северная Осетия-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство в городе физкультурно-оздоровительного комплекса «Клеверспорт». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Проект владикавказского ФОКа стал одним из победителей отбора объектов спортивной инфраструктуры массового спорта, финансируемых и реализуемых на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и концессионных соглашений в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)». Главная задача проекта – приобщить к занятиям спортом и здоровому образу жизни как можно больше граждан республики, особенно молодежь.

Соглашение о строительстве комплекса подписали на форуме «Мы вместе. Спорт», прошедшем 28 февраля – 1 марта в Москве.

«Уверен, спорткомплекс станет центром притяжения жителей и гостей республики. Объект будет нести и социальную нагрузку. Дети-сироты, из малообеспеченных семей, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями смогут заниматься бесплатно. Кроме того, комплекс станет площадкой для сборных по различным видам спорта», – заявил министр физической культуры и спорта Северной Осетии Сослан Кочиев.

ФОК построят в районе улиц Хадарцева и Морских пехотинцев – внутри существующего спортивного кластера, что гарантирует его удобную транспортную и пешую доступность.*

Застройщик объекта – ООО «Подкова». Проектную документацию разработали в ООО «Арт-проект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.