Начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков провел выездное совещание с представителями ФКУ и подрядных организаций, осмотрев ход текущих работ на участках, входящих в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург на территории Татарстана.

К укладке асфальтобетонного покрытия на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов планируется приступить в мае. Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов отметил, что всего в текущем году на обходе предстоит уложить два слоя асфальтобетона на 58 км автодороги, для этого потребуется порядка 500 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. В прошлом дорожно-строительном сезоне на втором и третьем этапах выполнили работы по устройству дорожной одежды в твердом покрытии на 17 км. В конце этого года 70% протяженности обхода Нижнекамска и Челнов будет иметь асфальтобетонное покрытие.

Смесь для укладки будут производить на асфальтобетонных заводах, построенных на базе строительных городков возле н.п. Шингальчи, Кузембетьево и Села Бурды. Современные шестифракционные заводы способны выпускать до 240 тонн в час. Контроль всех материалов, используемых в строительстве трассы, осуществляет лаборатория заказчика и строительного контроля.

«Процедура заключения всех контрактов на строительно-монтажные работы завершилась во второй половине прошлого года, и в этом году дорожники активно работают на участках от Казани до границы с Башкортостаном. Мероприятия проводятся в соответствии с графиком, уверен, что подрядные организации смогут сохранить набранный темп работ», – сообщил участникам совещания Кайрат Турсунбеков.

На днях дорожники вернулись к пиковым темпам работ по устройству земполотна и дорожной одежды на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов, которые снижались на период схода снежного покрова и активной фазы паводка. На объекте уже выполнено более 9 млн куб. м насыпи и выемки земляного полотна, его общая готовность составляет 56%. На участках ведутся работы по устройству водопропускных труб, предназначенных для пропуска талой и дождевой воды, переустройству коммуникаций, идет строительство искусственных сооружений.

На обходе одновременно ведется строительство 10 мостов протяжённостью от 42 до 308 м, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях. На семи мостовых сооружениях уже завершен монтаж балок пролетного строения. На остальных специалисты выполняют работы по устройству монолитных ростверков, стоек, ригелей на пяти опорах и занимаются подготовкой к монтажу балок. Общая техническая готовность мостовых сооружений на втором и третьем этапах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет около 50%.

Сейчас на объекте работают 727 человек, задействовано 357 единиц техники. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1 600 км, из которых порядка 300 км пройдёт по территории Татарстана.

От Казани до Нижнекамска входящий в скоростной маршрут участок трассы М-7 – это четырехполосная дорога первой категории, которая не требует модернизации. Здесь ведется строительство 22 надземных пешеходных переходов, которые помогут безопасно пересекать скоростные участки трассы М-7. В этом году дорожники возведут опоры и устроят пролетное строение 10-ти пешеходных переходов. На оставшихся 12-ти в полном объеме будут забиты все сваи.

Перед Нижнекамском скоростной маршрут пойдет по новому направлению – обходу Нижнекамска и Набережных Челнов, который позволит вывести весь транзитный транспорт из этих городов. За Набережными Челнами до границы с Башкортостаном скоростной маршрут продолжится по трассе М-7 «Волга», участки которой будут реконструированы, что позволит расширить их до четырех полос и довести до параметров дороги первой категории.