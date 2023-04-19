Сергей Мочальников совершил рабочую поездку в Кемеровскую область – Кузбасс, где совместно с Губернатором региона Сергеем Цивилёвым провёл ряд совещаний о ситуации в угольной отрасли.

Одной из тем для обсуждения стали вопросы, связанные с переселением граждан, проживающих в ветхих домах на подработанных территориях ликвидированных шахт.

«В соответствии с нашими планами до конца года в Кемеровской области должно быть обеспечено переселение 735 шахтёрских семей. На сегодняшний день реализовано 18,5% от плана и необходимо ускорить темпы по переселению семей из ветхого жилья», – отметил Сергей Мочальников.

Сергей Цивилёв подчеркнул, что ускорение этой работы имеет большое значение для Кузбасса.

«Это и улучшение качества жизни людей, и изменение внешнего облика территорий, и дополнительный стимул к развитию строительной отрасли. Поэтому медлить тут нельзя. Мы уже смогли сократить сроки выполнения программы переселения с десяти лет до шести, должны постараться сделать это еще быстрее. Ведь за всеми цифрами – судьбы людей, которые в ожидании переселения вынуждены жить в очень сложных условиях», – подчеркнул Сергей Цивилёв.

Главы муниципалитетов отчитались о работе по переселению, проведённой в 2022 году. В Белове, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Осинниках и Киселевске были переселены 919 семей, что соответствует запланированным объёмам.

«Была проделана огромная работа, выполнение которой осложнялось многими факторами. Но регион справился, и все семьи, чьё переселение было запланировано, смогли улучшить свои жилищные условия», – отметил замминистра.

Также Сергей Мочальников и Сергей Цивилёв провели совещание с представителями угледобывающих регионов Сибири, ОАО «РЖД» и руководителями крупнейших угледобывающих компаний о ситуации с вывозом угольной продукции из Кемеровской области.

Было отмечено, что из-за ограничений пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и переориентации грузов на восток сегодня существуют некоторые сложности с вывозом угля из регионов.

«Необходимо усилить контроль исполнения плана-графика вывоза продукции на экспорт в восточном направлении. Для экономической стабильности угледобывающих регионов крайне важно обеспечить выполнение соглашений, заключенных с ОАО «РЖД»», – подчеркнул он.

Сергей Мочальников также предложил проводить дополнительные консультации грузоперевозчиков с ОАО «РЖД» для того, чтобы иметь возможность в ручном режиме перенаправлять грузопотоки.