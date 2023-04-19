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В Сочи объявлен тендер на строительство федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации в Хостинском районе, сообщает RosTender.info.
Центр для спортсменов будет расположен недалеко от дома №14 по улице Дорога на Большой Ахун. Проектом предусмотрено возведение административного корпуса и двух лечебных – для детей и взрослых. Также построят пищеблок и корпус восстановительного лечения.
Подрядная организация определится по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 4 мая. С победителем заключат контракт на 4,2 млрд рублей. Научно-клинический центр будет построен к концу 2027 года.
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