 

В Сочи построят центр спортивной медицины и реабилитации за 4,2 млрд

19 апреля 2023, 10:36 205 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Сочи объявлен тендер на строительство федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации в Хостинском районе, сообщает RosTender.info.

Центр для спортсменов будет расположен недалеко от дома №14 по улице Дорога на Большой Ахун. Проектом предусмотрено возведение административного корпуса и двух лечебных – для детей и взрослых. Также построят пищеблок и корпус восстановительного лечения.

Подрядная организация определится по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 4 мая. С победителем заключат контракт на 4,2 млрд рублей. Научно-клинический центр будет построен к концу 2027 года.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно