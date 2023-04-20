RusCable Insider #309
Ремонт 3,2 км трамвайных путей проведут на Ломоносовском проспекте. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы отремонтируем трамвайную линию на Ломоносовском проспекте. Строители полностью обновят здесь 3,2 км путей: заменят рельсы и шпалы, уложат виброизолирующие маты, сварят стыки. Трамвай - самый эффективный вид наземного городского транспорта, крайне важный для Москвы. Капремонт путей на Ломоносовском пройдет впервые с 2010 года. Обновление путей позволит снизить уровень шума от движения вагонов до 20%. Комфортнее станет жителям домов рядом с трамвайными линиями - мэр Москвы Сергей Собянин поручил учитывать интересы всех москвичей», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что после перехода трамвайной сети столицы в ведение московского метро все работы проводятся с заботой о горожанах - только по выходным, когда пассажиров меньше. При этом по будням трамваи будут ходить без изменений.
Как отмечается, на время работ по субботам и воскресеньям будет меняться график трамвайных маршрутов №14, 26 и 39.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter