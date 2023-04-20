Порядка 2,7 млрд рублей направлено в основной капитал проекта по строительству горно-обогатительного комбината в Тырныаузском вольфрамо-молибденовом месторождении (Кабардино-Балкария). Об этом сообщил в четверг глава КБР Казбек Коков в ходе обращения с посланием к парламенту региона.

"Одной из основных отраслей экономики республики является промышленность. Решение задач по наращиванию объемов производства и создания новых рабочих мест в данной отрасли мы во многом связываем с реализацией крупных стратегических инвестиционных проектов. Это, конечно же, возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении. На сегодня уже направлено в основной капитал порядка 2,7 млрд рублей, все решения приняты и проект, конечно же, будет реализован", - рассказал Коков.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии разработали технологические регламенты по проекту возобновления добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате. 17 апреля 2018 года Роснедра объявили итоги конкурсных процедур на право пользования недрами месторождения, по результатам которых принято решение предоставить Эльбрусскому горнорудному комбинату лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд. Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Тырныаузский комбинат включал в себя рудники открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию.