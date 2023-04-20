 

Prysmian Group Russia примет участие в Форуме инженерных систем ЭТМ

20 апреля 2023, 11:30 155 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Prysmian Group
Авторы и источники / Правообладателям

Компания Prysmian Group Russia примет участие в Форуме инженерных систем ЭТМ, который пройдет 18 мая в Санкт-Петербурге .

Это масштабное отраслевое мероприятие для тех, кто руководит, проектирует, выбирает технические решения, бюджетирует и закупает, монтирует и ремонтирует оборудование. В программе Форума — выставка новинок и деловая программа. Гости увидят оборудование и материалы от ведущих российских брендов, а также международных компаний.

Стенд Prysmian Group будет располагаться в зоне КПП под номером №69. Адрес форума: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Петербургское ш., д. 64, Павильон Н

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Метки: ФОРУМ ЭТМ, Prysmian
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
PRYS
7.63

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