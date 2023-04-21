21 апреля АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение Якутской атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия).

В основе проекта атомной станции малой мощности лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Станцию характеризуют компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.

«Решение российского регулятора – знаковое для мировой атомной отрасли. Получено разрешение на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности в суровых условиях Арктики и это в очередной раз подтверждает безусловное лидерство российских ядерных технологий. Подготовительные работы в районе поселка Усть-Куйга идут полным ходом. Уже сейчас на площадку завезено более 2000 тонн грузов, работает порядка 80 человек и 38 единиц техники. С каждым днем объемы работ нарастают. Ввод первой в мире наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н мы планируем в 2028 году», - заявил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев.

На сегодняшний момент Госкорпорацией «Росатом» проведены предпроектные инженерные изыскания, с опережением осуществляется проектирование Якутской АСММ, развернуты работы по созданию объектов внеплощадочной инфраструктуры и строительство временного городка для рабочих.

Росатом – один из мировых лидеров в области разработки и применения атомных станций малой мощности. При этом растущий запрос на АЭС малой мощности наблюдается по всеми миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет Росатому вести активный диалог с зарубежными заказчиками. За прошедший год подписаны двусторонние соглашения с партнерами из Кыргызской Республики, Республики Союз Мьянма и др.

Ядерная энергетика начиналась именно с реакторов малой мощности. В 1954 году в Обнинске была запущена в эксплуатацию первая в мире атомная станция мощностью 5 МВт. Работа станции позволила, в том числе, разработать технологии для создания атомного ледокольного флота. Именно на первой в мире АЭС экипаж первого в мире атомохода «Ленин» учился управлять атомным реактором. Уникальный опыт сотни реакторо-лет безаварийной работы, а также проектирования, изготовления, эксплуатации, совершенствования 26 реакторных установок для атомоходов был применен в создании единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). С декабря 2019 года ПАТЭС производит электроэнергию для нужд Чукотки. В мае 2020 года в Певеке, самом северном городе России, станция была запущена в промышленную эксплуатацию.

Опыт Росатома в разработке и эксплуатации в самых суровых климатических условиях ядерных судовых установок лег в основу разработок малых модульных реакторов серии РИТМ. Эти энергоустановки – новое поколение судовых реакторов.. Современные проекты АСММ с реакторами серии РИТМ имеют высокий уровень безопасности, достигаемый за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек. Комбинация активных (для которых нужны источники энергоснабжения) и пассивных (работающих без источника энергии) систем безопасности позволяет достигать максимально высокого уровня безопасности станции. Указанные системы предотвращают возможность аварии, а несколько уровней барьеров, заложенных в конструкцию станции, исключают выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. АСММ позволяют обеспечить энергонезависимость региона, стабильное электро- и теплоснабжение чистой энергией (в том числе для энергоемких производств), снижение выбросов вредных веществ в атмосферу вследствие замещения действующих источников генерации (дизельных, в частности).

В мире по-прежнему остается немало мест, лишенных доступа к электроэнергии. В некоторых из них строительство крупных электростанций не оправдано с экономической точки зрения, в других – невозможно из-за территориальных особенностей, отсутствия сетей. В таких случаях АСММ может оказаться единственным возможным решением, поэтому в мире наблюдается рост запроса на такие АЭС. Росатом обладает большим опытом и компетенциями по данному направлению, благодаря многолетней успешной эксплуатации атомного ледокольного флота и первой плавучей АЭС «Академик Ломоносов», которая уже почти три года снабжает электроэнергией и теплом регион Чукотка. Кроме того, на текущий момент помимо Якутии, на стадии реализации находится крупный проект по энергоснабжению Баимского золотомедного месторождения на Чукотке – четыре плавучих энергоблока. Пилотный проект АСММ на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М планируется реализовать в 2030 году со вводом станции в промышленную эксплуатацию на одной из выбранных в 2023 году площадок в удаленных регионах Российской Федерации. АСММ на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М предназначена для локального энергообеспечения объектов в удаленных районах с неразвитой сетевой инфраструктурой энергоснабжения. Планируемая установленная электрическая мощность – до 10 МВт.

Зарубежные партнеры рассматривают сотрудничество с Росатомом, так как российская атомная отрасль не только предлагает лучшие технологии, но и в целом обеспечивает развитие науки, разработку соответствующей нормативно-правовой базы, локализацию производства и подготовку кадров. Такой комплексный подход позволяет формировать энергетический и технологический суверенитет для партнеров, что в условиях текущего времени является, пожалуй, ключевой задачей для каждой страны.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.