Промышленность России: итоги марта 2023 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в марте 2023 года. По оценкам института, индексы промышленного производства и промышленного спроса по итогам месяца остались на уровне прошлого года.

Индекс ИПЕМ-производство в марте 2023 года продемонстрировал нулевую динамику относительно аналогичного периода прошлого года. За период январь – март 2023 год индекс ИПЕМ-производство вырос на 0,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс ИПЕМ-спрос в марте 2023 года также остался на уровне прошлого года: 0,0% относительно марта 2022 года (-3,4% за период январь – март 2023 год).

Динамика производства в отраслях ТЭК продолжает испытывать давление в связи с внешнеполитическими факторами. С целью восстановления цен на нефть на мировом рынке Россией было заявлено о добровольном сокращении добычи нефти на 5%, которое действует с марта до конца 2023 года.

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Методология расчёта индекса ИПЕМ-спрос с июня 2022 года была скорректирована в связи с сокращением объёма публично раскрываемой статистической информации.