В результате комплексной реконструкции мощность питающего центра выросла в 2 раза – до 250 МВА. Также энергетики обновили коммутационное оборудование, внедрили на объекте микропроцессорные комплексы релейной защиты и интеллектуальную систему управления. Проект позволил увеличить пропускную способность сети, повысить надежность выдачи мощности дагестанских ГЭС, создать условия для присоединения новых потребителей. Инвестиции в проект превысили 380 млн рублей.

На подстанции установили второй автотрансформатор мощностью 125 МВА. Также специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга смонтировали линейную ячейку 330 кВ, к которой подключили линию электропередачи 330 кВ «Артем – Дербент», обновили оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ. Внедрены комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе, автоматизированные системы управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

Проект стал завершающим в серии мероприятий, направленных на повышение энергетической безопасности и надежности функционирования магистральных электросетей Дагестана. Ранее «Россети» увеличили в 1,5 раз мощность еще одного крупного регионального центра питания – подстанции 330 кВ «Дербент», построили линию электропередачи 330 кВ «Артем – Дербент» протяженностью почти 175 км. Энерготранзит укрепил связь юга региона с Единой национальной электрической сетью России.