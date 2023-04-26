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"Россети" расширили подстанцию 330 кВ "Артем" для повышения системной надежности электроснабжения центральных районов Дагестана

26 апреля 2023, 17:00 385 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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В результате комплексной реконструкции мощность питающего центра выросла в 2 раза – до 250 МВА. Также энергетики обновили коммутационное оборудование, внедрили на объекте микропроцессорные комплексы релейной защиты и интеллектуальную систему управления. Проект позволил увеличить пропускную способность сети, повысить надежность выдачи мощности дагестанских ГЭС, создать условия для присоединения новых потребителей. Инвестиции в проект превысили 380 млн рублей.

На подстанции установили второй автотрансформатор мощностью 125 МВА. Также специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга смонтировали линейную ячейку 330 кВ, к которой подключили линию электропередачи 330 кВ «Артем – Дербент», обновили оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ. Внедрены комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе, автоматизированные системы управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

Проект стал завершающим в серии мероприятий, направленных на повышение энергетической безопасности и надежности функционирования магистральных электросетей Дагестана. Ранее «Россети» увеличили в 1,5 раз мощность еще одного крупного регионального центра питания – подстанции 330 кВ «Дербент», построили линию электропередачи 330 кВ «Артем – Дербент» протяженностью почти 175 км. Энерготранзит укрепил связь юга региона с Единой национальной электрической сетью России.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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