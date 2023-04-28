Выработка электроэнергии из газа удвоилась с 2000 года

Глобальное производство электроэнергии из газа по итогам 2022 г. достигло 6 336 тераватт-часов (ТВт*Ч), более чем вдвое превзойдя уровень 2000 г. (2 718 ТВт*Ч). Прирост в абсолютном выражении составил 3 618 ТВт*Ч, что сопоставимо с годовым объем выработки из всех источников в ЕС, Великобритании и Норвегии.

Ключевой вклад в этот прирост внесло строительство новых генерирующих мощностей. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", в период с 2000 по 2022 г. по всему миру было введено в строй 939 гигаватт (ГВт) газовых ТЭС, что сопоставимо c мощностью электростанций на ВИЭ в странах ЕС и Северной Америки (969 ГВт, согласно данным IRENA). Страны, вводившие в эксплуатацию новые ТЭС, можно разделить на три основные группы. Первую составляют крупные производители углеводородов, такие как США, Саудовская Аравия и Россия, которые благодаря высокой доступности сырья обеспечили чуть более четверти (262,4 ГВт) глобального ввода новых мощностей в газовой генерации.



Вторую группу образую страны ЕС, для которых газовые ТЭС являются одним из вариантов замещения угля в электроэнергетике. Например, в Германии в период с 2000 по 2022 г. было выведено из эксплуатации 24,9 ГВт угольных ТЭС и при этом подключено к сети 14,7 ГВт газовых электростанций. При этом темпы перехода на газ существенно превышали темпы отказа от угля в Италии (35,4 ГВт против 4,2 ГВт), Нидерландах (8,6 ГВт против 3,7 ГВт), и Франции (8,2 ГВт против 6,6 ГВт). Это во многом объясняет, почему даже после подписания Парижского соглашения по климату доля газовой генерации в странах ЕС продолжала расти: если в 2015 г. на газовые ТЭС приходилось 13,8% выработки в Евросоюзе, то в 2022 г. – ровно 20%.



Третью группу стран образуют крупнейшие развивающиеся экономики Азии, которые за счет газа обеспечивают растущий энергоспрос. Сюда относятся не только Китай, где в период с 2000 по 2022 г. было введено в эксплуатацию 106,9 ГВт газовых ТЭС, но также Бангладеш (10,4 ГВт), Пакистан (9,8 ГВт), Индия (7,2 ГВт) и Таиланд (2,6 ГВт). В отличие от выработки из ВИЭ, электрогенерация из газа зависит не от погодных условий, а от доступности сырья и динамики конечного спроса. Вдобавок, газовые электростанции обеспечивают меньший уровень выбросов, чем угольные ТЭС. Если при выработке из угля удельная эмиссия парниковых газов составляет 820 граммов CO2-эквивалента на киловатт-час (кВт*ч), то при электрогенерации из газа – 490 граммов CO2-эквивалента, согласно оценке Международной группы экспертов по изменению климата (IPCC).



Благодаря сравнительно низкому уровню выбросов интерес к развитию газовой генерации сохраняется в Южной Корее, где с 2000 г. было введено в строй 34,4 гигаватта ТЭС, а также в ведущих странах Центральной и Южной Америки, в том числе в Мексике (37,3 ГВт), Бразилии (14,2 ГВт) и Аргентине (13 ГВт). В результате доля газа в глобальной структуре выработки электроэнергии выросла с 18% в 2000 г. до 22,2% в 2022 г.