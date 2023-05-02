Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» с начала года отремонтировали 132 км линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети в Гулькевичском, Кавказском, Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах Краснодарского края.

Специалисты заменили свыше 10 км неизолированного провода с применением самонесущего изолированного провода (СИП), который устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям, безопасен и практически исключает возможность хищения электроэнергии. Благодаря этому снизится количество технологических нарушений и повысится надежность электроснабжения. В рамках технических работ энергетики смонтировали более 250 новых опор и порядка 400 изоляторов. Также в восточных районах Кубани отремонтированы 15 трансформаторных подстанций и расчищено три гектара трасс от кустарниковой и древесной растительности в охранных зонах ЛЭП.

Кроме того, в станице Темижбекской и поселке Степном Кавказского района специалисты заменили порядка 1,5 км старого провода на более современный и безопасный изолированный провод, в том числе почти 40 ответвлений в жилые дома. В ходе капитального ремонта линий энергетики установили 18 новых опор.

Также замена неизолированного провода на провод с большим сечением ведется на пяти линиях электропередачи 0,4 кВ в станице Советской Новокубанского района. Специалисты заменят 101 опору, почти 150 ответвлений в домовладения, а также смонтируют свыше четыре км СИП, что позволит существенно увеличить пропускную способность сетей поселения.

Комплекс технических работ позволит улучшить качество и обеспечить потребителей, объекты образования, здравоохранения и другие социально значимые учреждения стабильным электроснабжением в сезон летних пиков нагрузок и предстоящий осенне-зимний период 2023-2024 гг.