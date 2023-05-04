Как нанотехнологии меняют кабельную промышленность?

Углеродные нанотрубки, нанопровода, наноглины, нанопорошки, нанопена, металлические порошки... Звучит достаточно странно и нереалистично. Не все знают, что эти материалы уже давно активно используются в кабельной промышленности. Всем знакомый сшитый полиэтилен, к примеру, тоже является по сути нанотехнологией - материалом, свойства которого были улучшены на молекулярном уровне. Исследования в области изменения внутренней структуры материалов с помощью нанотехнологий начались еще в 90-х годах. На сегодняшний день сформирован полноценный развивающийся рынок материалов последнего поколения.

Какие технологии уже активно применяются в кабельной промышленности, а какие только начинают обосновываться на рынке? Зачем нужны наноматериалы и как их использование изменило кабельную промышленность? Что такое углеродная нанотрубка и как с ее помощью создать идеально чистый кабель, к которому не пристают ни вода, ни пыль? Об этом и не только - в новом материале RusCable.Плюс "Нанокабель": материалы последнего поколения в кабельной промышленности.