 

Стрим-конференция президента Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова. RusCable Live 5.05.2023

4 мая 2023, 17:18 413 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
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5 мая 2023 года состоится прямая стрим-конференция президента международной Ассоциации "Электрокабель" Максима Владимировича Третьякова. В рамках конференции можно будет задать любой интересующий вопрос в чате трансляции или на форуме RusCable.Ru. 

Конференция будет проходить в рамках тематического эфира RusCable Live, посвященного аналитике и деятельности Ассоциации "Электрокабель" и ее членов. Начало эфира в 13:00 по Московскому времени. Начало стрим-конференции в 14-00. 

В эфире будут и традиционные рубрики "главные новости недели", "инспекция по соцсетям" и "ретроспектива". Ведущие - Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (Kabel.FM).

 

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Метки: АЭК, ТРЕТЬЯКОВ, RUSCABLE LIVE
Отрасль: Кабельная промышленность 

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