5 мая 2023 года состоится прямая стрим-конференция президента международной Ассоциации "Электрокабель" Максима Владимировича Третьякова. В рамках конференции можно будет задать любой интересующий вопрос в чате трансляции или на форуме RusCable.Ru.

Конференция будет проходить в рамках тематического эфира RusCable Live, посвященного аналитике и деятельности Ассоциации "Электрокабель" и ее членов. Начало эфира в 13:00 по Московскому времени. Начало стрим-конференции в 14-00.

В эфире будут и традиционные рубрики "главные новости недели", "инспекция по соцсетям" и "ретроспектива". Ведущие - Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (Kabel.FM).