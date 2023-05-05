 

Новый трамвайный путь введут в Краснодаре

5 мая 2023, 14:30 308 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «Синара – Городские транспортные решения Краснодар»

Фото: ООО «Синара – Городские транспортные решения Краснодар»

Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий выдало положительное заключение на первый этап строительства трамвайных линий в городе Краснодаре. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Соглашение о сотрудничестве по модернизации трамвайной сети Краснодара было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Правительство региона совместно с частным инвестором планируют построить в рамках концессии более 70 км новых трамвайных линий. Проектные решения предполагают поэтапное развитие маршрутов электротранспорта в юго-восточном, северо-восточном и северо-западном направлениях. Таким образом, трамвай как альтернатива автомобильным пробкам свяжет с центром города новые микрорайоны массовой застройки.

На первом этапе, проект которого одобрила региональная экспертиза, пройдет строительство дополнительного трамвайного пути длиной 200 м на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.*

Застройщик – ООО «Синара – Городские транспортные решения Краснодар». Проектные организации – ООО «РСИ», ООО «ЮГ ГЕО Альянс» и другие.

*Информация использована из открытых источников.

 

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+