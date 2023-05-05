Новый трамвайный путь введут в Краснодаре

Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий выдало положительное заключение на первый этап строительства трамвайных линий в городе Краснодаре. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Соглашение о сотрудничестве по модернизации трамвайной сети Краснодара было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Правительство региона совместно с частным инвестором планируют построить в рамках концессии более 70 км новых трамвайных линий. Проектные решения предполагают поэтапное развитие маршрутов электротранспорта в юго-восточном, северо-восточном и северо-западном направлениях. Таким образом, трамвай как альтернатива автомобильным пробкам свяжет с центром города новые микрорайоны массовой застройки.

На первом этапе, проект которого одобрила региональная экспертиза, пройдет строительство дополнительного трамвайного пути длиной 200 м на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.*

Застройщик – ООО «Синара – Городские транспортные решения Краснодар». Проектные организации – ООО «РСИ», ООО «ЮГ ГЕО Альянс» и другие.

*Информация использована из открытых источников.