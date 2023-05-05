Торжественный митинг ГК "Оптикэнерго" к празднику Победы

В ГК «Оптикэнерго» прошел торжественный митинг, посвященный 78 годовщине Победы в Великой отечественной войне. Коллективы предприятий холдинга собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто принял свой смертный бой на полях сражений, кто продолжал восстанавливать свою страну из руин в послевоенные годы и пожелать здоровья тем, кто еще помнит те страшные годы войны и делится с молодым поколением своими воспоминаниями. Эта память должна сохраняться в поколениях, должна жить, чтобы молодые люди чтили старшее поколение и помнили какими жертвами и лишениями дался мир. Сегодня это особенно актуально в свете событий на Украине, где фашизм в лице коллективного Запада вновь противостоит России, где нашим ребятам вновь приходится сражаться за Родину.

На торжественном митинге «оптикэнерговцев» присутствовали гости: студенты ГБПОУ РМ «Саранского электромеханического колледжа» с директором С.А.Махаловым, Председатель Общественного совета при Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия И.В.Капитонов, Председатель Мордовской Республиканской организациии "Всероссийский Электропрофсоюз" Е.В.Капаева, воспитанники и преподаватели ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда».

С поздравительной речью к сотрудникам ГК «Оптикэнерго» и присутствующим гостям выступил Председатель Совета директоров Группы Компаний «Оптикэнерго» Э.А.Боксимер. Он отметил: «Наши близкие, которые смотрят на нас с портретов, принесенных на митинг, сегодня с нами. Они живы пока мы помним о них. И пусть память и благодарность живут вечно в наших сердцах и сердцах потомков». Эвир Аврамович призвал делать все, чтобы фашизм не вернулся на нашу землю. Он пожелал ребятам, находящимся на СВО, вернуться домой живыми и с победой. Всем присутствующим пожелал здоровья, благополучия и мира.

Поздравления на митинге прозвучали и от гостей и друзей холдинга. Своим трогательным выступлением порадовали ребята из приюта «Надежда».

В рамках митинга были отмечены итоги и достижения как всего холдинга, так и его предприятий. За 4 месяца 2023 года объем производства ГК «Оптикэнерго» увеличился на 10%., более чем на 10% увеличилась средняя заработная плата, численность работников возросла почти на сто человек.

Председатель Мордовской республиканской организациии "Всероссийский Электропрофсоюз" Е.В.Капаева поздравила холдинг с праздником Победы и трудовыми победами. Она поздравила коллектив ООО «Сарансккабель-Оптика» с большим достижением. Коллективный договор ООО «Сарансккабель-Оптика» занял второе место среди предприятий электротехнической промышленности Российской Федерации. Генеральный директор и председатель профсоюзного комитета были награждены Дипломом, Почетной грамотой и премией.

Также были подведены итоги девятой Спартакиады, посвященной Великой Победе. ООО «Сарансккабель-Оптика» заняла второе место в общем зачете. Директор и капитан команды были отмечены наградами.

Также были отмечены капитаны команд по видам спорта. Первое место по мини-футболу безоговорочно, без проигрышей заняла команда СКО. Также у нас третье место в соревнованиях по плаванию. Капитан команды – Лосев Дмитрий. По теннису у нас второе место. Награжден капитан команды – Балмашнов Тимур. Третье место команда заняла в соревнованиях по дартс. Капитан команды – Мусулькин Марат.

В заключении митинга все собравшиеся спели песню «Россия, вперед», в которой солировал ансамбль «ЭМ-КАТовские зори» и победители детского фестиваля песни, проведенного с целью патриотического воспитания подрастающего поколения. От СКО в ансамбле солировала Стрелкова Маргарита – победительница фестиваля на предприятии. Митинг закончился общей «семейной» фотографией, зарядом позитива и чувством сплоченности команды.