На расположенной в Карачаево-Черкесии Кубанской ГЭС-2 введено в эксплуатацию новое комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) напряжением 110 кВ. Работы выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Распределительное устройство напряжением 110 кВ является частью схемы выдачи электроэнергии гидроэлектростанции, оно обеспечивает ее связь с энергосистемой. Ранее использовавшееся открытое распределительное устройство станции было введено в эксплуатацию в 1967 году, его оборудование устарело и достигло высокой степени износа. Вместо него на станции было возведено современное распределительное устройство закрытого типа, которое очень компактно, защищено от неблагоприятных погодных явлений, имеет более высокий уровень пожарной безопасности, почти не требует обслуживания.

Также на Кубанской ГЭС-2 имеется распределительное устройство напряжением 330 кВ, которое также будет заменено на КРУЭ. В настоящее время ведется строительство здания нового распределительного устройства. Все работы планируется завершить в 2024 году.

Кубанская ГЭС-2 расположена на Большом Ставропольском канале, входит в состав филиала РусГидро – Каскад Кубанских ГЭС, являясь его крупнейшим энергообъектом. Мощность станции составляет 184 МВт, в среднем в год она вырабатывает 525 млн кВт.ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Кубанская ГЭС-2 работает в пиковой части графика нагрузок, обеспечивая надежное функционирование энергосистемы.

Программой комплексной модернизации предусмотрена замена на КРУЭ в течение ближайших лет распределительных устройств восьми станций Каскада Кубанских ГЭС (всех станций каскада, за исключением новых Егорлыкской ГЭС-2 и Барсучковской МГЭС, а также Новотроицкой ГЭС, на которой КРУЭ уже было смонтировано ранее). На всех этих станциях будут установлены КРУЭ-110 кВ, а на ГЭС-2 и ГЭС-4 также КРУЭ-330 кВ. К настоящему времени уже введены в работу новые КРУЭ-110 кВ на Кубанской ГАЭС, Кубанских ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3, Свистухинской и Сенгилеевской ГЭС. Ведется строительство КРУЭ-110 кВ на Кубанской ГЭС-4 и Егорлыкской ГЭС, а также КРУЭ-330 кВ на Кубанских ГЭС-2 и ГЭС-4.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 559 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 132 гидротурбины, 118 генераторов, 95 силовых трансформатора, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.