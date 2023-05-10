 

ГК 1520 цифровизировала станцию Лесной городок будущего МЦД-4

10 мая 2023, 12:00 248 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

Специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на станции Лесной Городок Киевского направления Московской железной дороги. Скоро Лесной городок станет частью МЦД-4, который соединит подмосковные Апрелевку и Железнодорожный.

На объекте установили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. С ее помощью персонал станции сможет дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, устанавливать маршруты. В систему встроена защита от киберугроз, что особенно важно для объектов критической инфраструктуры.

В перспективе ГК 1520 оснастит весь четвертый диаметр микропроцессорными системами собственной разработки и производства. В результате повысятся надежность и безопасность перевозок. Интервалы между поездами сократятся, вырастет пропускная способность линии.

В январе 2023 года ОСК 1520 (входит в ГК 1520) завершила масштабную реконструкцию станции Лесной городок – вместо старой остановки здесь построили две пассажирские платформы, подземный пешеходный переход, установили лифты и эскалаторы.

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Транспорт Строительство 

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