АО «Мособлэнерго» повысило надежность электроснабжения Щелково-3 благодаря установке разъединителей на кабельно-воздушных линиях электропередачи. Произведенные работы направлены на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения жителей микрорайона.

Смонтированные на опорах линии КВЛ-6 кВ разъединители РЛК предназначены для отключения участка кабельной линии в случае его повреждения. Установка коммутационного аппарата позволяет вывести в ремонт определенный участок кабеля без ограничения подачи электроэнергии на остальные его участки.

Работы произведены персоналом Щёлковского производственного отделения в конце апреля в целях повышения надежности электроснабжения потребителей. Также энергетики планируют в текущем году установить разъединители в щёлковском микрорайоне Хомутово.

АО «Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.