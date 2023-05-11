В утвержденной Министерством энергетики РФ Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз и основные технические решения по развитию Кубанской энергосистемы. В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, к 2028 году в энергосистеме Республики Адыгея и Краснодарского края планируется увеличение потребления электрической энергии до 36 555 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста – 3%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности в зимний период до 5 485 МВт со среднегодовым темпом прироста – 2,4%.

По информации Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ, в соответствии с СиПР, в энергосистеме Республики Адыгея и Краснодарского края запланированы проекты, связанные с вводом и реконструкцией объектов по производству электроэнергии, наиболее крупными из которых являются Ударная ТЭС (560 МВт), ГТУ ТЭС ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (153 МВт) и проекты модернизации Блоков 1,2,3 на Краснодарской ТЭЦ.

В СиПР определены решения по перспективному развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, в том числе необходимые для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений и обеспечения прогнозного потребления электрической энергии и мощности.

В частности, предусмотрено строительство воздушной линии 500 кВ Тамань – Тихорецк ориентировочной протяженностью 340 км, установка на подстанции 500 кВ Тихорецк третьей автотрансформаторной группы мощностью 501 МВА и КРУЭ-220 кВ.

Планируется строительство ПС 220 кВ Елизаветинская (Новая) с одним автотрансформатором мощностью 125 МВА, строительство КВЛ 220 кВ Яблоновская – Елизаветинская (Новая) ориентировочной протяженностью 21 км и строительство двухцепной КВЛ 110 кВ Елизаветинская (Новая) – Западная-2 с отпайками на ПС Тургеневская ориентировочной протяженностью 5,33 км.

Предусмотрена также реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая с установкой третьего автотрансформатора мощностью 125 МВА.

Запланирована масштабная реконструкция ПС 330 кВ Армавир с установкой дополнительной ячейки 110 кВ, переподключениями автотрансформаторов к секциям шин, установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования на трех автотрансформаторах.

В целях увеличения пропускной способности и обеспечения нового технологического присоединения планируется реконструкция двух цепей ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая, реконструкция ПС 220 кВ Черемушки с установкой второго автотрансформатора мощностью 125 МВА и установкой БСК 110 кВ мощностью 25 Мвар.

Предусматривается масштабное развитие сети 110 кВ. В частности, планируется строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская ориентировочной протяженностью 55 км, строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете № 2 ориентировочной протяженностью 16,5 км и реконструкция ПС 220 кВ Бужора с расширением на одну ячейку 110 кВ для подключения ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете № 2. Кроме того, предусмотрено строительство ВЛ 110 кВ Афипская – Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая ориентировочной протяженностью 39 км и строительство ВЛ 110 кВ Советская – Лабинск-2 ориентировочной протяженностью 50,64 км.

Всего в соответствии с СиПР к 2028 году в энергосистеме Республики Адыгея и Краснодарского края планируется реконструкция 96 подстанций напряжением 110 кВ и выше и 3 ЛЭП 110 кВ и выше, строительство 10 новых подстанций 110 кВ и выше, 9 ЛЭП 110 кВ и выше с увеличением трансформаторной мощности на 2 654,7 МВА.

«Энергосистема Республики Адыгея и Краснодарского края на протяжении последних десятилетий находится в числе наиболее динамично развивающихся в части растущего спроса на электроэнергию. Этим и обусловлено большое количество мероприятий по реконструкции и новому строительству сетевых и генерирующих объектов, предусмотренных СиПР. Благодаря качественному перспективному планированию в рамках СиПР, профессиональное сообщество, органы власти и общественность могут получить актуальную информацию, когда и в каком месте открывается возможность для развития проектов в сферах жилищного строительства, промышленности, сельском хозяйстве и туризме» - прокомментировал директор Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ Сергей Антипов.

В соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики с 2023 года стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.