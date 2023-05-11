 

Филиал ПАО "Россети" модернизировал системообразующую линию Зауралья

11 мая 2023, 12:59 245 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили работы на межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС – Вятка». В результате повышена надежность передачи электроэнергии потребителям Кировской области с численностью населения более 1,3 миллионов человек, а также крупным промышленным предприятиям.

Специалисты заменили на энергообъекте дистанционные распорки, гасители вибрации, а также установили более 60 птицезащитных устройств, препятствующих нахождению птиц на опорах. Дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода расщепленной фазы линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах, а гасители вибрации предназначены для предотвращения высокочастотных колебаний грозозащитного троса при влиянии движения воздушных масс.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС – Вятка» составляет 345 км. По ней осуществляется межрегиональный транзит между Объединенными энергосистемами Урала и Центра и переток мощности между Кировской, Пермской, Удмуртской и Костромской энергосистемами. От стабильной работы линии зависит электроснабжение Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича и прилегающих районов. От нее получают электроэнергию объекты железной дороги и химического комплекса.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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