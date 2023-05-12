Компания «Л-ПАК» при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) построит на территории ОЭЗ «Кашира» производственный комплекс, в который войдут завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции, а также завод по переработке макулатуры. Первую очередь комплекса планируют запустить уже в следующем году.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 10 млрд рублей. На первом этапе на новой производственной площадке в городском округе Кашира будет создано около 300 рабочих мест, в дальнейшем штат предприятия будет увеличен до 1000 сотрудников. Завод по производству упаковки из гофрокартона инвестор планирует запустить уже в конце 2024 года, завод по переработке макулатуры – в 2026 году», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «Л-ПАК» работает более 20 лет. У компании уже есть завод в Липецке, на котором производится трехслойный и пятислойный гофрокартон и весь спектр изделий из него. На новом производстве в Подмосковье планируется выпускать четырехклапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару. Картонная упаковка «Л-ПАК» применяется повсеместно: для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники, автомобильных запчастей и т.д.

«На сегодняшний день наша компания выпускает десятки тысяч разных видов гофрокартоннных изделий. География поставок охватывает практически всю территорию России, а также страны СНГ. Основное сырье – бумага и картон. Мы работаем по принципам устойчивого развития, превращая отходы в сырье, из которого в дальнейшем производим готовую продукцию. После запуска второго завода, на котором будет установлена бумагоделательная машина, мы сможем принимать на переработку макулатуру со всего Подмосковья», – прокомментировал директор по развитию ООО «Л-ПАК» Сергей Романов.

На первом этапе в ОЭЗ «Кашира» компания планирует ввести в эксплуатацию производственные линии, склады сырья и готовой продукции, а также линию по двухстороннему нанесению цветной печати на картонную продукцию. На предприятии будет установлено высокотехнологичное оборудование, которое позволит производить сложные изделия в сжатые сроки, в том числе, минимальные партии.