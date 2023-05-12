Финансирование реализации национальных проектов в Северной Осетии в 2023 году составит 8,7 млрд рублей, из которых 6,8 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Такие данные привели в четверг в пресс-службе правительства региона по итогам заседания президиума комиссии правительства России по региональному развитию, в которой принял участие глава республики Сергей Меняйло.

"В 2023 году в Северной Осетии продолжается реализация национальных проектов "Демография", "Культура", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Безопасные и качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт". На выполнение мероприятий предусмотрено бюджетное финансирование в объеме 8,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 6,8 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Объем контрактуемых обязательств составляет 7 млрд рублей, законтрактовали более 80% от этой суммы, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что продолжается также реализация в регионе инфраструктурных проектов, в 2022-2023 годах на них предусмотрен бюджетный кредит в 811,2 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги ведется строительство, ремонт и реконструкция 12 объектов, в том числе создается инженерная инфраструктура в жилом квартале на северо-западе Владикавказа, строится туристическая инфраструктура многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар" в Кобанском ущелье и комплекса "Аква-Сити" во Владикавказе.

Заседание президиума прошло в режиме видеоконференции под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Члены комиссии обсудили исполнение заявленных проектов, реализацию инфраструктурных объектов, а также программ, реализуемых за счет средств Фонда национального благосостояния. Помимо Меняйло, в заседании приняли участие другие представители республики - зампред правительства Русланбек Икаев, министр строительства и архитектуры Константин Моргоев, министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев, говорится в сообщении.