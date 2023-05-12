Деловая сессия RusCable.Ru
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства нового производственного здания площадью около 30 тыс. кв. м., расположенного в Подольске, застройщик – ООО «Торгово-промышленный дом Паритет», завершение строительства планируется в 2024 году, сообщает пресс-служба ведомства.
«Уникальность нового завода – это отсутствие аналогичных проектов в России и использование новейшего технологического оборудования. Сейчас компания изготавливает более 2 тыс. марко-размеров кабелей», - говорится в сообщении.
Всего в Подмосковье расположено более 80 предприятий по производству кабеля.
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Источник: Главное управление государственного строительного надзора Московской области
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