Более 46 млрд рублей направят в Иркутской области на ремонт и реконструкцию региональных дорог, вошедших в опорную сеть РФ, чтобы через пять лет 85% из них были в нормативном состоянии. Об этом в пятницу сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая в Законодательном собрании с посланием о положении дел в регионе.

Всего в нормативное состояние в Иркутской области приведут более 900 км трасс регионального значения, которые включены в перечень опорных дорог страны.

"В течение пяти лет нам необходимо привести в нормативное состояние 85% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть страны. На эти цели будет направлено 46,3 млрд рублей, из них более 80% - из областного бюджета. Сейчас у нас в нормативном состоянии - 46,5% автомобильных дорог опорной сети, планы на 2023 год - доведение показателя до 52,9%", - сказал Кобзев.

В Иркутской области в опорную сеть РФ входят 26 участков автомобильных дорог федерального и регионального значения, протяженность последних составляет 2,2 тыс. км. Эти дороги имеют важное значение для транспортной доступности, связывают районные центры, ведут к промышленным, экономическим и культурным объектам. Это в том числе трассы, которые ведут на Байкал, и в 2023 году планируется получить положительные заключения государственной экспертизы на реконструкцию двух таких дорог - Байкальского тракта и дороги на острове Ольхон.

Задача привести 85% дорог в нормативное состояние поставлена в нацпроекте "Безопасные качественные дороги". Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.