АО «Мособлэнерго» произвело капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ, расположенной в дачном секторе г.п. Электроугли. В результате проведённых работ повышена надёжность электроснабжения газораспределительной станции, СНТ «Тихие Зори», «Роща», «Украина», «Березка-291», «ГУИН Петровка», ДНП «Булгаково Лайф» и частного сектора пос. им. Воровского по улицам Раменской, Чесменской, Клубничной, Полевой, Центральной и Парковой.

Персоналом сетевого участка Электроугли Ногинского производственного отделения Щёлковского филиала выполнена замена 17 опор и монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) вместо неизолированного на участке линии ВЛ-0,6 кВ протяженностью 0,9 км. Также в целях повышения оперативности при проведении регламентных и ремонтных работ установлены разъединители марки РЛК.

Всего в 2023 году по программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» на территории Подмосковья планируется заменить оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отремонтировать 316 км линий электропередачи, а также расчистить 228 га охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи от веток деревьев и кустарников.