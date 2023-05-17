Филиал компании «Россети Московский регион» «Западные электрические сети» завершил работы по повышению надежности 26 населенных пунктов Волоколамского городского округа, где проживает порядка 2,3 тыс. человек.

В настоящий момент специалисты выполнили ревизию и ремонт 31 трансформаторной подстанции (ТП) в деревнях Афанасово, Рождественно, Гряды,Копытцево, Петелино, Ивановское, Строково, Кузьминское, Родионово и др.

Помимо этого, на воздушных линиях 10 кВ специалисты заменили 1,6 км алюминиевого провода на более современный и устойчивый к внешним воздействиям самонесущий изолированный провод (СИП). В деревнях Щекотово и Коняшино, где проживает порядка 300 человек, на воздушной линии 0,4 кВ энергетики заменили 1,4 км на СИП.

До конца года планируется обновить оборудование еще 107 ТП и в распределительных сетях заменить порядка 17 км «голого» провода на СИП.