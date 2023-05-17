АО «ТВЭЛ», Интегратор Госкорпорации «Росатом» по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами, и Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» заключили договор на научно-техническое сопровождение Белорусской АЭС по вопросам подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков атомной станции.

В Республике Беларусь подходит к завершению реализация проекта по строительству первой в стране атомной электростанции. Энергоблок №1 Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию в 2021 году, ввод энергоблока №2 запланирован на 2023 год.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь в течение одного года с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции эксплуатирующая организация – РУП «Белорусская АЭС» – производит расчет стоимости комплекса мероприятий по выводу из эксплуатации АЭС, исходя из которой рассчитывается размер отчислений в фонд финансирования работ по выводу из эксплуатации АЭС.

В рамках договора АО «ТВЭЛ» окажет РУП «Белорусская АЭС» консультационные услуги по вопросам подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС, в том числе создаст методическую основу управления стоимостью вывода из эксплуатации и для получения обоснованной стоимости разработает концепцию вывода из эксплуатации энергоблоков Белорусской АЭС.

Концепция будет содержать описание возможных вариантов вывода из эксплуатации энергоблоков Белорусской АЭС, включая выбор и обоснование оптимального варианта, где будут представлены основные мероприятия по обеспечению безопасности вывода из эксплуатации, перечень систем и оборудования, необходимых для выполнения работ по выводу из эксплуатации, предложения и рекомендации по демонтажу и дезактивации оборудования и конструкций, оценка общего количества, вида, категорий РАО, образующихся при выводе из эксплуатации, и информация по прочим, важным для планирования вывода из эксплуатации, параметрам.

«В российской атомной отрасли накоплен огромный опыт и сформирован портфель технологических решений в области завершающей стадии ядерного топливного цикла, ликвидации объектов ядерного наследия, а также обращения с радиоактивными отходами, включая их финальную изоляцию. В рамках укрепления сотрудничества с Республикой Беларусь Росатом окажет всестороннюю поддержку и предложит безопасный, эффективный и экономически приемлемый подход к выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС и обращению с радиоактивными отходами», – подчеркнул директор программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Эдуард Никитин.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в г. Островце (Гродненская область, Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сооружение энергоблоков Белорусской АЭС стало крупнейшим энергетическим проектом Союзного государства и основой российско-белорусского взаимодействия по обеспечению энергетической безопасности государств.

Поставщиком ядерного топлива для Белорусской АЭС выступает Топливная компания Росатома «ТВЭЛ».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 13 странах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

АО «ТВЭЛ» является Интегратором Госкорпорации «Росатом» по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, включая работы с реакторными установками АЭС, внутрикорпусными установками первого контура, и обращению с сопутствующими РАО. В 2021 году Решением Экономического совета СНГ АО «ТВЭЛ» назначено Базовой организацией государств – участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ЯРОО. Базовая организация государств-участников СНГ является единым окном и единой коммуникационной площадкой для обсуждения и поиска решений для имеющихся проблем и развития международного сотрудничества в государствах – участниках СНГ по тематике вывода из эксплуатации, обращения с ОЯТ, РАО и реабилитации территорий. http://www.tvel.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.