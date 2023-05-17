В рамках проекта филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири введет новый автотрансформатор на подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ «Усть-Кут», которая входит в состав Пеледуйского энергокольца и питает северные районы Иркутской области. Мощность энергообъекта вырастет вдвое – до 1002 МВА. Также будут реализованы решения для увеличения пропускной способности сети. Общая стоимость работ составляет 7,1 млрд рублей.

Для компенсации реактивной мощности на подстанции установят шунтирующий реактор (180 МВАр). Новое оборудование отечественного производства позволит обеспечить требуемые уровни напряжения и сократить потери электроэнергии при ее передаче.

Линию электропередачи 220 кВ от Усть-Илимской ГЭС, заходящую на подстанцию, переведут на более высокий класс напряжения – 500 кВ, что значительно увеличит пропускную способность сети.

Также для подключения новой подстанции 220 кВ «Рассолы» Иркутской нефтяной компании будет реконструирован энерготранзит 220 кВ между подстанциями, питающими нефтеперекачивающие станции трубопровода ВСТО.

Газохимический кластер в Усть-Кутском районе создает Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. В 2022 году «Россети» обеспечили технологическое присоединение к сети Иркутского завода полимеров, который будет выпускать до 650 тыс. тонн полиэтилена в год. Также планируется строительство гелиевого завода и предприятий по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа.

Реализация проекта станет импульсом развития Иркутской области. Всего будет создано более 2 тыс. рабочих мест. По прогнозам, только ввод в работу завода полимеров позволит увеличить валовый региональный продукт на 4%. Предприятие будет ежегодно генерировать порядка 900 млн долларов несырьевого экспорта.