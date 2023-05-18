Новые функции – новое имя: Хабаровское РДУ стало Тихоокеанским

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Хабаровского края и Еврейской автономной области» (Хабаровское РДУ) получит новое наименование – «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Хабаровского края и Еврейской автономной области и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем Дальнего Востока» (Тихоокеанское РДУ).

Как заявил Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий 18 мая на встрече с руководством Хабаровского края, такое решение принято правлением Системного оператора в связи с расширением операционной зоны этого филиала.

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 № 174-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ» Системный оператор 1 января 2024 года приступит к осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах (ТИТЭС) Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа в Дальневосточном федеральном округе и Норильско-Таймырской энергосистемой в Красноярском крае.

«Хабаровск становится столицей оперативно-диспетчерского управления энергосистемами всех дальневосточных регионов. Новое имя – Тихоокеанское РДУ связано с новыми функциями. В операционную зону этого Регионального диспетчерского управления войдут энергосистема Хабаровского края и Еврейской автономной области и четыре технологически изолированные территориальные энергосистемы: Сахалинская, Магаданская, Камчатская и Чукотская. При этом в Хабаровске также находится и наш филиал Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока, которому подчиняется Тихоокеанское РДУ и которое теперь будет осуществлять управление и планировать развитие девяти региональных энергосистем на востоке страны», – сказал Федор Опадчий.

К осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах приступит с 1 января 2024 года. Сейчас идет активная подготовка к этому событию.

После передачи функций оперативно-диспетчерского управления технологически изолированными энергосистемами от структур «РусГидро» Тихоокеанскому РДУ в Магадане, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском начнут действовать территориальные диспетчерские пункты, оборудованные самыми современными технологическими комплексами. Эти диспетчерские центры организационно будут входить в Тихоокеанское РДУ. Подразделение в Магадане будет также выполнять функции оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Чукотского автономного округа.

Количество объектов диспетчеризации укрупненного Тихоокеанского РДУ вырастет почти в два раза – с 2240 до 4106, установленная мощность генерации увеличится с 2144,5 до 5177,1 МВт, максимальное потребление мощности в осенне-зимний период вырастет на 65 % – с 1899 до 3150 МВт. Удвоится число субъектов электроэнергетики и крупных промышленных потребителей в операционной зоне Тихоокеанского РДУ – с 19 до 41.