Сотрудники Лабинского филиала «Россети Кубань» установили порядка 70 комплектов птицезащитных устройств (ПЗУ) на участках высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Ходзь-Мостовская» и «Курганная Тяговая-Родниковская» в Мостовском и Курганинском районах Краснодарского края. Мероприятия направлены на сохранение популяций птиц и снижение рисков нарушений электроснабжения.

Специальные устройства смонтированы над гирляндами изоляторов и препятствуют посадке и гнездованию пернатых на траверсах ЛЭП. Это обеспечивает не только сохранение популяций птиц, но и защищает оборудование от замыканий, предотвращает возможные технологические нарушения в работе электросетевого комплекса.

Элементы комплекта ПЗУ изготовлены из отечественных полимерных диэлектрических материалов, которые устойчивы к осадкам, порывам ветра, колебанию температур и воздействию ультрафиолета. Они отличаются прочностью и долговечностью, по сроку службы сопоставимы с изоляторами воздушных линий электропередачи. Один комплект обеспечивает защиту птиц с размахом крыльев до 1,3 метра.

– Специальные устройства, предназначенные для защиты птиц от гибели, а энергообъекты от коротких замыканий мы начали устанавливать еще в 2020 году. Так, на ЛЭП уже установлено свыше 400 птицезащитных устройств, – поясняет начальник службы линий 35 кВ и выше Лабинского филиала Денис Родионенко. – Практика доказала их эффективность, поэтому работы по установке ПЗУ будут продолжаться. При формировании ежегодных производственных программ мы обязательно учитываем меры по охране окружающей среды.

Напомним, в 2022 году специалисты «Россети Кубань» установили порядка трех тысяч ПЗУ на территории Кубани и Адыгеи. Компания применяет наиболее эффективные устройства для защиты птиц, что подтверждают орнитологи. Энергетики монтируют ПЗУ изолирующего, антиприсадочного, барьерного, насестного, и гнездообразующего типов. Все устанавливаемое оборудование соответствует ГОСТ.