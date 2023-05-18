 

Лабинский филиал "Россети Кубань" готовит к пиковым нагрузкам подстанции Курганинского района

18 мая 2023, 10:00 69 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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В рамках выполнения ремонтной программы сотрудники Лабинского филиала «Россети Кубань» подготовили к пиковым нагрузкам подстанции 35 кВ «Константиновская» и «Водозабор» в Курганинском районе Краснодарского края.

В ходе ремонта энергетики заменили ввода 35 кВ и измерительные трансформаторы, выработавшие ресурс. Также специалисты выполнили ремонт ячеек комплектно-распределительных устройств 10 кВ, разъединителей, системы шин и провели комплекс технических мероприятий, предусмотренных планом. Для соблюдения правил электробезопасности на объектах обновлены предупреждающие знаки и диспетчерские наименования.

Всего в 2023 году энергетики проведут ремонт оборудования высоковольтных подстанций 110 кВ «Псебай», «Лабинск-2», «Промышленная», «Зассовская» и подстанций 35 кВ «Константиновская», «Водозабор», «Темиргоевская», «Харьковская» и «Чамлык».

– Стабильная работа питающих центров, вошедших в план ремонтной программы филиала, позволит повысить качество и надёжность электроснабжения жителей трех муниципалитетов и порядка 230 социально значимых объектов. Все запланированные технические мероприятия наши специалисты выполняют в установленные сроки, – подчеркнул исполняющий обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала Сергей Яновский

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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