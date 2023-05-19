20 мая 2023 года в Кирове состоится #Энергоночь-2023. В этом году мероприятие посвящено 120-летию первой городской электростанции, с которой началось развитие энергетики Кировской области. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» приглашает всех желающих прикоснуться к этой значимой странице истории региона.

Программа мероприятия заинтересует как детей, так и взрослых. Гостей праздника ждут два этажа развлечений: увлекательные экскурсии, опыты с катушкой Тесла, умные роботы, «виртуальная» прогулка по подстанции, «энергетические» аттракционы и мастер-классы, пиксельное шоу и многое другое.

Организаторы проекта: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго», Кировский филиал ПАО «Т Плюс», АО «Горэлектросеть», Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и КОГУП «Агентство энергосбережения».

#Энергоночь-2023 состоится в субботу, 20 мая, с 15-00 до 19-00 в Музее истории энергетики и электрификации Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Ломоносова, 9. Вход свободный. Приходите всей семьей, будет интересно!