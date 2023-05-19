Татарстанские энергетики были приглашены для проведения мастер-класса по демонстрации безопасного выполнения работ на ВЛ-10 кВ под напряжением в рамках проводимых ПАО «Россети Юг» соревнований электромонтеров. Участники соревнований - бригады филиалов ПАО "Россети Юг", а также команды АО "Волгоградские межрайонные электрические сети", АО "Донэнерго" и ПАО " Россети Кубань". Мероприятие организовано на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" (Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п.Калинин).

Как отмечали руководители российской компании - соревнования профмастерства бригад, работающих под напряжением, - значимое событие для компании и являются новым шагом в этом производственном направлении.

Почетными гостями мероприятия стали специалисты АО «Сетевая компания», которые начали возрождать производство работ без отключения потребителей в 2009 году. Активное внедрение современной технологии началось в 2016 году и в этом же году были проведены первые соревнования бригад РПН на специально обустроенном под эти задачи полигоне в Тетюшском районе РТ.

Сейчас технологией производства работ под напряжением 0,4 кВ владеют все бригады электромонтеров в 9 производственных филиалах компании. Спектр и виды работ постоянно расширяются, как и постепенно растет осваиваемый уровень напряжения.

В Волгограде уровень компетенций татарстанских специалистов представили сотрудники Буинских электрических сетей – после завершения этапов ежедневно проводились мастер-классы бригадой Тетюшского РЭС филиала АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети (в составе старшего мастера Александра Тарасова, электромонтеров Ивана Коробова и Андрея Еремеева). Каждый день они демонстрировали разные виды работ на электроустановках 10 кВ (замена шлейфа, штыревого и подвесного изоляторов) – и охотно делились опытом в выполнении работ под напряжением на оборудовании 0,4 кВ.

Как отмечает заместитель главного инженера БуЭС Сергей Камаев:

«Этапы соревнований практически идентичны с соревнованиями АО "Сетевая компания", поэтому мы смотрели организацию и прохождение этапов, оборудование, установленное на полигоне, планируем заимствовать лучшие практики коллег. Иногда, основываясь на своем опыте, подсказывали организаторам соревнований, как можно улучшить некоторые моменты – так что в ходе мероприятия состоялся важный для обеих сторон обмен информацией, навыками и опытом».

Представителями Россети Юг был организован круглый стол, на котором главный инженер АО «Сетевая компания» Альмир Латипов презентовал основные показатели и достижения в направлении РПН. При обсуждении методов очистки оборудования под напряжением специалистов «Россетей» заинтересовала чистка оборудования диэлектрической жидкостью. Заместитель главного инженера филиала АО «Сетевая компания» Альметьевские электрические сети Ильмир Латипов поделился опытом чистки оборудования сухим льдом.