В рамках очного этапа программы "Федеральная практика" в этом году были поддержаны проекты создания шести промышленных технопарков, 11 кластеров и пяти индустриальных парков в 14 регионах России. Об этом сообщил ТАСС директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Михаил Лабудин.

"На предварительной защите министры промышленности, торговли и энергетики из 14 субъектов России представили план развития промышленности своих регионов на ближайшие годы. По итогам рассмотрения проектов поддержано создание шести промышленных технопарков, 11 кластеров и пяти индустриальных парков. Совокупный объем инвестиций составит 51 млрд рублей", - отметил Лабудин.

В свою очередь, и.о. министра промышленности и торговли Херсонской области Иван Сафронов, участвующий в "Федеральной практике", рассказал ТАСС, что руководители предприятий, которые остались жить и работать в области, проявляют активный интерес к мерам поддержки бизнеса. "Они заинтересованы в восстановлении и развитии своих предприятий, налаживании кооперационных связей с другими регионами, прежде всего с новыми территориями", - заявил он.

По мнению Сафронова, в регионе необходимо максимально задействовать все возможные меры государственной поддержки индустриального сектора - от налоговых льгот для инвесторов до субсидирования и грантового финансирования строительства новых мощностей. Эту возможность дают промышленные кластеры и технопарки.

Еще один участник программы - министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев в беседе с ТАСС отметил, что некоторые из финансовых инструментов пока недоступны для новых субъектов России, однако в будущем они смогут ими воспользоваться.

"В ближайшем будущем новые регионы смогут получать возмещение расходов на создание технопарка, появится возможность выдачи авансовой субсидии на сумму до 500 млн рублей. Когда мы утвердим стратегию пространственного развития, то сможем претендовать на еще одну субсидию - 900 млн рублей для развития радиоэлектронной промышленности. Эти ресурсы, вне всякого сомнения, дадут мощный толчок промышленности Запорожья", - убежден Еланцев.

"Федеральная практика" - методическая программа Минпромторга России, проводимая на регулярной основе. Основная цель - помощь руководителям органов исполнительной власти проводить более эффективную промышленную политику на местах. В этом году свои проекты представили министры промышленности из Сахалинской, Томской, Брянской, Запорожской, Херсонской, Орловской, Владимирской и Белгородской областей, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Хакасия, Республики Калмыкия, Еврейской автономной области, Пермского и Краснодарского краев.