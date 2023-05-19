«Россети Ленэнерго» повысили показатели надежности системы электроснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с международными индексами: по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения подачи электроэнергии.

За три месяца 2023 года нормативные значения индексов, установленные региональной энергетической комиссией, улучшены компанией по Санкт-Петербургу в части SAIDI на 21 %, SAIFI – 15 %, по Ленинградской области на 55 % и 30 % соответственно.

Показатели SAIDI (средняя продолжительность перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение общей продолжительности длительных ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) и SAIFI (среднее количество длительных перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение количества ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) – международные индексы надежности IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике)

Напомним, «Россети Ленэнерго» утвердили план ремонта и технического обслуживания объектов электросетевого комплекса компании на 2023 год. Общий объем финансирования программы в Петербурге и Ленобласти составит 4 млрд рублей.