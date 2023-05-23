АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) приобрело кроссплатформенный векторный графический редактор ПК АСМОграф.

Тестирование программы специалистами компании подтвердило заявленные возможности ПК АСМОграф, которые обеспечивают необходимые для компании функции импорта схем в формате ПК Visio c последующей конвертации в формат ПК АСМОграф, создания, редактирования, согласования схем и их привязка к объектам электрической сети; создание, редактирования справочника объектов электрической сети, организацию структуры хранения и классификации схем. ПК АСМОграф – не просто графический редактор, это база данных, в которую можно вводить параметры объектов, что важно для энергокомпании.

«Это полностью отечественный графический редактор, поддерживающий импорт и экспорт графических схем и чертежей из различных операционных программ, что позволяет заменить иностранное ПО. Уже очевидно, что приобретенная программа отвечает всем требованиям нашего предприятия», – рассказывает начальник Службы электрических режимов Управления оперативно-технологического и ситуационного управления АО «ДРСК» Станислав Тагиров.

По завершению опытно-промышленной эксплуатации ПК АСМОграф будет внедрен во все филиалы предприятия.

Стоимость отечественного ПО в десятки раз ниже аналогичных западных образцов.