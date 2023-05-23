ГУП РК "Крымэнерго" повышает квалификацию сотрудников

За четыре месяца 2023 года более 1400 специалистов энергопредприятия прошли обучение и профессиональную переподготовку.

ГУП РК «Крымэнерго» уделяет серьезное внимание развитию профессиональных компетенций кадрового состава. Специалисты регулярно получают новые знания, умения и навыки в региональных образовательных организациях, а также на базе учебно-курсового комбината и учебно-тренировочного центра ГУП РК «Крымэнерго», оснащенных современной методической, материально-технической базой и образовательно-тренировочным полигоном.

Так, за январь-апрель текущего года свыше 1400 работников энергопредприятия улучшили свои профессиональные знания, а в целом за 2022 год их количество составило более 5300 человек из почти 7000 штатной численности работников.

Основное внимание в подготовке, переподготовке и обучении уделяется оперативному и диспетчерскому персоналу, электромонтерам, руководителям и специалистам, выполняющим подключение электроустановок потребителей, а также осуществляющим эксплуатацию, ремонт, монтаж сетей и оборудования. Среди изучаемых тем - охрана труда, пожарная и промышленная безопасность, оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве, безопасные методы работы на высоте и т.д.

Отметим, что повышение профессионального уровня специалистов ГУП РК «Крымэнерго» и безопасность их труда – это необходимое условие надежного функционирования всего электросетевого комплекса: только хорошо подготовленные кадры в состоянии решать сложные технические задачи, которые стоят перед энергетиками.