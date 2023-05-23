Фонд развития промышленности Московской области разработал новый продукт для компаний, реализующих в регионе проекты в сфере импортозамещения. В рамках нового займа Фонд готов предоставить средства компаниям, создающим или расширяющим производство гражданской импортозамещающей продукции, а также разрабатывающим технологии для ее выпуска. Об этом рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сумма займа, который выдается на срок до семи лет, варьируется от 50 до 150 млн рублей. Он предоставляется под 1-4% годовых – процентная ставка зависит от области реализации проекта и вида обеспечения. При этом общий бюджет инвестиционного проекта, под реализацию которого представляется заем, должен составлять не менее 62,5 млн рублей», – отметила зампред.

Так, за получением займа могут обратиться пищевые производства и компании выпускающие напитки (кроме алкогольных), производители текстиля, одежды, машин и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также представители других отраслевых направлений, чьи производства решают задачи импортозамещения.



Заем может быть предоставлен компании под разработку нового продукта или технологии, разработку технико-экономического обоснования, для создания объектов инженерной инфраструктуры и инжиниринговые услуги, под приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, покупку и создание оборудования.

«На начальном этапе заявителю необходимо подать резюме проекта, заполнив форму, размещенную на сайте Фонда. В случае получения проектом положительной экспресс-оценки, компания направляет в Фонд пакет необходимых документов. После комплексной экспертизы проект выносится на рассмотрение коллегиальным органом Фонда, который и принимает решение о возможности предоставления займа. Ответ по заявке на получение займа компания, в полном объеме предоставившая необходимые документы, получит уже максимум через 20 рабочих дней», – рассказал директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.