Энергетики Славянского филиала «Россети Кубань» провели ремонт подстанции 35 кВ «Мичуринская», обеспечивающей электроэнергией свыше 9 тыс. жителей х. Трудобеликовского, а также ряд предприятий и социально значимых объектов Красноармейского района Краснодарского края.

В рамках ремонтной программы на подстанции специалисты выполнили комплекс технических мероприятий и отремонтировали два силовых трансформатора мощностью 8 МВА, а также выключатели и разъединители – всего более 12 единиц подстанционного энергооборудования, стабильность работы которых – залог надежного функционирования энергообъекта.

Энергетики провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, а также с помощью передвижной лаборатории осуществили диагностику и испытания оборудования подстанции.

– Мы формируем график ремонтных работ так, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Специалисты переключают электроснабжение на резервные схемы. В текущем году в Красноармейском районе предстоит отремонтировать еще один важный объект – подстанцию 110 кВ «Красноармейская», – сообщил директор Славянского филиала «Россети Кубань» Александр Калиниченко.

Подстанция 110 кВ «Красноармейская» снабжает электроэнергией объекты связи, жилищно-коммунального хозяйства, социальные объекты, а также дома жителей х. Трудобеликовского и ст. Полтавской. Комплекс проводимых технических мероприятий направлен на поддержание бесперебойного электроснабжения потребителей, а также стабильную работу энергообъекта в период прохождения сезонных нагрузок.