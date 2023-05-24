МФТИ и "Россети Ленэнерго" развивают сотрудничество

Представители «Россети Ленэнерго» обсудили перспективы сотрудничества в сфере реализации совместных инновационных, научных и образовательных проектов с Московским физико-техническим институтом.

Директор по исследованиям, разработкам и коммерциализации МФТИ Сергей Гаричев на открытии встречи сообщил:

«Старт сотрудничества МФТИ с «Россети Ленэнерго» был дан несколько лет назад в совместном проекте по улучшению процедур технологического присоединения к электрическим сетям. Получены практические результаты. Сегодня эта задача успешно решается сетевыми энергокомпаниями РФ, но возникли новые задачи и взаимный интерес возобновить сотрудничество».

Первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Ленэнерго» Павел Самылов отметил:

«Мы стремимся использовать передовые технологические разработки для модернизации электросетевого комплекса. Уверен, что уникальные компетенции МФТИ - одного из ведущих технических вузов России - будут востребованы в нашей работе».

В рамках повестки команда лаборатории волновых процессов и систем управления продемонстрировала фреймворки, игровые, мультиагентные и испытательные цифровые полигоны робототехники. Также были показаны решения и применения разработок интеллектуальных ассистентов Лабораторией нейросетевых технологий и компьютерной лингвистики под руководством Станислава Ашманова.

Исполнительный директор НТЦ Автономной энергетики МФТИ Юрий Васильев представил интеллектуальные системы управления гибридными энергетическими системами, а специалисты Инжинирингового центра по трудноизвлекаемым полезным ископаемым ознакомили с системами мониторинга, предиктивной аналитики и оптимального управления техническими комплексами.

«Использование современного российского ПО с применением ИИ, big data, машинного обучения - это наши основные приоритеты. Также востребованы продемонстрированные нам сегодня корпоративные продукты для автоматизации инфраструктуры и различных функциональных направлений энергетической отрасли», - подчеркнул заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам «Россети Ленэнерго» Денис Коньков.

Команда НТЦ Транспортных электрохимических решений МФТИ продемонстрировала гостям системы накопления энергии на основе литий-ионных аккумуляторов для электрического транспорта и стационарных объектов.

Директор Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта Вячеслав Кондратьев представил предложения по сотрудничеству ПАО «Россети Ленэнерго» и МФТИ в задачах цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта в сетевой энергетике, развитию ранее разработанных совместных решений Ленэнерго и МФТИ. Руководитель Высшей школы программной инженерии Алексей Малеев дополнил сообщение в части возможностей развития новых компетенций цифровизации и применений искусственного интеллекта.

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Ленэнерго» Снежана Китаева:

«Результат прошлого опыта сотрудничества с МФТИ по реинжинирингу процесса технологического присоединения способствовал тому, что «Россети Ленэнерго» существенно сократили этапы и сроки подключения новых потребителей. Успешный опыт был масштабирован на другие компании Группы «Россети». Что, в свою очередь, позволило Минэнерго РФ изменить нормативную базу, а России - подняться со 183 на 7 место в рейтинге Всемирного Банка Doing business по индикатору «Подключение к электрическим сетям». Заключая новое соглашение с МФТИ, мы надеемся решить не только локальные задачи, но и ответить на актуальные вызовы для всей электроэнергетической отрасли».

По итогам встречи принято решение подготовить соглашение о сотрудничестве между электросетевой компанией и вузом по реализации совместных инновационных, научных и образовательных проектов. Подписание документа запланировано в июне, в рамках Петербургского международного экономического форума.