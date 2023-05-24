Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» в текущем месяце проводят ремонт 6 подстанций 110 кВ. Это подстанции «Восточная», «Дубенки», «ГКС», «Медаево», «Пятина» и «Селищи». В план также включена 1 подстанция 35 кВ.

До конца мая бригады завершат ремонт и техническое обслуживание 121 трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. Обновление изношенного оборудования будет проведено на линиях электропередачи различного уровня напряжения. В мае специалисты проведут техническое обслуживание и ремонт 4,2 км ВЛ 110 кВ, 0,2 км ВЛ 35 кВ и 403,8 км ВЛ 10-0,4 кВ. Такие меры призваны сделать электросетевое хозяйство филиала «Мордовэнерго» более надежным и устойчивым к неблагоприятным погодным условиям.

С этой же целью ведутся работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи. На линиях 110 кВ площадь расчистки составит 89 га, на ВЛ 10-35 кВ – 29,3 га. Применяются механизированный и ручной способы удаления древесно-кустарниковой растительности, в том числе при помощи специальной мульчерной техники.