Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт крупного питающего центра – подстанции 110 кВ «Тепличная» в городе Армавире. Энергообъект снабжает электроэнергией ряд социально значимых учреждений и более 14 тысяч бытовых потребителей.

Армавирские энергетики выполнят на подстанции ремонт силового трансформатора мощностью 10 МВА, а также проведут техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики. Специалисты осуществят профилактические измерения и испытания оборудования, обновят предупреждающие знаки и диспетчерские наименования.

Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения жителей, проживающих в Армавире, Старой Станице и х. Красная Поляна. Кроме того, данная подстанция обеспечивает подачу электричества ряду социально значимых объектов, включая медицинские учреждения, предприятия связи, тепло- и водоснабжения города.

За четыре месяца 2023 года в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду армавирские энергетики завершили ремонт четырех крупных подстанций, в том числе «Отрадная» в Отрадненском районе, «Убеженская» в Успенском районе, «Скобелевская» в Гулькевичском районе и «Кировская» в Новокубанском районе Краснодарского края.

Продолжаются технические мероприятия, направленные на подготовку к зиме на подстанциях 110 кВ «Гулькевичи» в Гулькевичском районе, а также 35 кВ «Дмитриевская» в Кавказском районе и «Прочноокопская» в Новокубанском районе Кубани.

Качественное выполнение всех запланированных работ на электрооборудовании позволит обеспечить бесперебойную работу питающих центров, подготовить оборудование к осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг. и сократить риск технологических нарушений в электросетях.