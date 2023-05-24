Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала завершил работы по замене грозотроса на двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Искра – Среднеуральская ГРЭС I, II цепь». В результате повышена надежность электроснабжения потребителей Екатеринбурга, в том числе завода «ВИЗ-Сталь», в период грозовой активности.

Грозозащитный трос заменен на трети всей двухцепной линии, общая протяженность которой составляет 21,8 км. Он предназначен для защиты от прямых ударов молнии. При замене использован современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового грозозащитного троса составляет не менее 50 лет.

Также на линии 220 кВ «Искра – Среднеуральская ГРЭС I цепь» были замены изоляторы, установлены гасители вибрации и разрядные рога. Всего в Свердловской области в 2023 году планируется заменить более 100 км грозотроса на магистральных ЛЭП.