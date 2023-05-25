Из нового сквера в Евпатории украли 150 метров кабеля

Из-под земли в новом сквере в Евпатории украли около 150 метров кабеля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова

Градоначальница отметила, что в ноябре 2022 года в сквере Исмаил-Бее установили скамейки, детские площадки и освещение.

– Не прошло и полгода, а из-под земли выкопали, достали из защитной гофры и украли порядка 150 метров кабеля, – сообщила глава администрации.

Демидова подчеркнула, что кабель в этом месте воровали еще до ввода сквера в эксплуатацию.