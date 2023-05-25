Из нового сквера в Евпатории украли 150 метров кабеля

Вышел новый выпуск RusCable Insider #312
Сила инфраструктуры, съезд "светоносцев" и специфика рынка LAN
Из-под земли в новом сквере в Евпатории украли около 150 метров кабеля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова
Градоначальница отметила, что в ноябре 2022 года в сквере Исмаил-Бее установили скамейки, детские площадки и освещение.
– Не прошло и полгода, а из-под земли выкопали, достали из защитной гофры и украли порядка 150 метров кабеля, – сообщила глава администрации.
Демидова подчеркнула, что кабель в этом месте воровали еще до ввода сквера в эксплуатацию.
– Как рука поднялась?! Испортить, уничтожить и обесценить то, что было сделано на благо людей, для их комфорта и удобства! Нет слов, чтобы выразить эмоции по этому поводу! – написала градоначальница.
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