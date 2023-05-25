Речь идет о мостах через реки Аланка, Аштылга, ручье Васильев, искусственных сооружениях на ПК 508 и ПК 511, а также путепроводе в районе села Шингальчи, которые возводят на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

Сначала специалисты возвели опоры и смонтировали железобетонные балки. Затем мостостроители приступили к устройству монолитной плиты – для этого потребовалось 460 тонн арматурного каркаса и 1 986 м3 бетона. В дальнейшем на монолитную плиту уложат гидроизоляцию, которая надежно защитит конструкции от коррозии. В августе – сентябре дорожники приступят к укладке покрытия из асфальтобетона. Оно будет двухслойным, нижний слой покрытия выполнят из литого, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения безопасности дорожного движения на искусственных сооружениях установят барьерное и перильное ограждения, а также смонтируют линии электроосвещения.

Всего на участке протяженностью 23,7 км предусмотрено строительство восьми мостов разной длины от 48 до 308 метров и двух путепроводов. На мосту через реку Клятлинка мостостроители еще устраивают монолитную плиту пролетного строения. Металлическую конструкцию пролетного строения монтируют на мосту через реку Авлашка, там уже собрано 840 тонн конструкции из 1652 тонн, предусмотренных проектом. А на участке строительства моста через реку Тимерсу специалисты возводят опоры и монтируют балки пролетного строения.

На путепроводе в составе транспортной развязки на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск ведутся работы по устройству монолитных ростверков, стоек, ригелей на пяти опорах, мостовики готовятся к монтажу балок.

На сегодняшний день общая техническая готовность мостовых сооружений на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет около 65%.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырёхполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений на разных уровнях. Строительство разделено на три этапа.

Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Общая протяжённость обхода составит 81 км.