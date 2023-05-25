Росатомфлот (предприятие Госкорпорации «Росатом») и АО «Балтийский завод» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) подписали контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО).

Распоряжением Правительства Российской Федерации АО «Балтийский завод» был определен единственным исполнителем государственного контракта на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). Оно предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов» (и в перспективе - модернизированных плавучих энергоблоков).

Подписи под документом поставили и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица и генеральный директор АО «Балтийский завод» Юрий Гордиенков.

«Многофункциональное судно атомно-технического обеспечения обеспечит должное функционирование современной ледокольной группировки. Финансирование его строительства предполагается по схеме: 50% за счет средств бюджета Российской Федерации, 50% за счет инвестиционной программы Госкорпорации «Росатом». Строительство предусмотрено в соответствии с Планом развития Севморпути на период до 2035 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации, планируемый срок сдачи – 2029 год», - подчеркнул в своем обращении статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Сейчас работы по перезарядке реакторов атомных ледоколов предыдущих поколений обеспечивает плавтехбаза «Имандра», - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Это судно было введено в эксплуатацию в 1980 году. Мы движемся вперед. В акватории Севморпути работают три универсальных атомных ледокола 22220. Для решения новых задач требуется многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания. Оно обеспечит перезарядку реакторов на атомоходах проекта 22220».

«Переход на контракты полного жизненного цикла – это современная тенденция в очень многих отраслях. Поэтому, строя сегодня атомные ледоколы, надо одновременно думать о том, как эффективно и экономично проводить их техобслуживание через 10, 20, 30 лет. Начиная строить многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания, мы хотим обеспечить долгую и безопасную эксплуатацию атомных ледоколов, ПЭБов и вообще всего «Атомфлота», – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Проект 22770 разработан АО ЦКБ «Айсберг». МСАТО предназначено для проведения следующих основных технологических операций: выгрузка отработанного ядерного топлива из реакторных установок обслуживаемых судов; загрузка свежего ядерного топлива; прием, хранение и отгрузка жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации судовых реакторных установок, а также в процессе перегрузки ядерного топлива; выдержка отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточного тепловыделения. Оно также может осуществлять загрузку выдержанных отработавших тепловыделяющих сборок в транспортные контейнеры для передачи на переработку; дезактивацию съемного оборудования судовых реакторных установок и перегрузочного оборудования.

Проектные характеристики судна МСАТО: длина – 158,8 метра, ширина - 26 метров; осадка - 7,5 метра; мощность ГЭУ – 9,28 МВт (на валах); водоизмещение – 22 661 тонна; скорость – 12 узлов; ледовый класс - Arc5.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»