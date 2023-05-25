В Печорской губе построят причалы для газохимического терминала

Газохимический комплекс в порту Нарьян-Мара создается с целью глубокой переработки природного газа в метанол. Объекты морской инфраструктуры строятся при участии «Росморпорта», будучи важным звеном развития Арктической зоны и Севморпути. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство причалов и иных сооружений в рамках первого этапа реализации проекта. В начале этого года эксперты рассмотрели проект дноуглубительных работ в районе будущего терминала в Печорской губе.

Участок газохимического комплекса ООО «Русхимгаз» расположен в поселке Красное Заполярного района Ненецкого автономного округа и входит в перспективную часть развития порта Нарьян-Мар. В рамках первого этапа здесь пройдет строительство гидротехнических сооружений, включая пирс с двумя причалами длиной 237 м.

«Причальные сооружения терминала в порту Нарьян-Мар необходимы для обеспечения строительства вахтового поселка, а в дальнейшем – для приема строительных грузов и оборудования газохимического комплекса и отгрузки метанола на экспорт по Севморпути», – рассказал главный эксперт проекта Валерий Овчинников.

Грузооборот общих грузов на первом этапе составит до 15 тыс. тонн в год. В том числе к месту строительства газохимического комплекса предполагается доставка строительных материалов, укрупненных блоков конструкций, труб, контейнеров и других материалов и оборудования. Грузооборот по метанолу на полное развитие морского терминала планируется в объеме 1,8 млн тонн в год. Пропускная способность терминала на первом этапе составит до 82 судозаходов в год.

Проект также включает строительство подъездной автодороги длиной около 852 м и иных сооружений.

Застройщик – ООО «Русхимгаз».

Генеральный проектировщик – ООО «Плато инжиниринг».